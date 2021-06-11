Союз журналистов Германии потребовал от УЕФА оказать давление на РФ, чтобы добиться разрешения на въезд журналиста АРД

Союз журналистов Германии потребовал от УЕФА оказать давление на Россию с тем, чтобы добиться разрешения на въезд журналиста телекомпании АРД Роберта Кемпе.

Глава союза Франк Ибераль заявил, что отказ еще раз подтверждает, что критическое освещение событий в России нежелательно и может иметь последствия для его авторов. Ранее в УЕФА сообщили, что аккредитацию Кемпе заблокировала одна из стран, принимающих матчи Евро, а несколько позже выяснилось, что это Россия. Как сообщает издание Дойче Велле, Кемпе в своих сюжетах поднимает вопросы пересечения спорта и политики. Одна из тем, над которой он работает – связь концерна Газпром и УЕФА, которая, как ему представляется, выходит за рамки базнеса. Кроме того, Кемпе расследовал обстоятельства при которых Россия и Катара получили право принять чемпионат мира по футболу. После отказа в аккредитации компания намерена рассмотреть альтернативные возможности приезда Кемпе в Россию.

В Санкт-Петербурге пройдет 7 матчей Чемпионата Европы, который завершится 11 июля.