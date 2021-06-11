Московские бизнесмены предложили ввести специальный значок для сотрудников, которые сделали прививку от коронавируса

Московские бизнесмены предложили ввести специальный значок для своих сотрудников, которые сделали прививку от коронавируса. Кроме того, они предложили выплачивать таким работником премии, — сказали агентству ТАСС в департаменте торговли и услуг Москвы. Кроме того, власти намерены обсудить с бизнесом введение в кафе и ресторанах так называемых антиковидных зон, о которых еще в мае говорил мэр Москвы Сергей Собянин. В ближайшие выходные власти предупреждают об усилении проверок предприятий общепита и соблюдение ими мер против коронавируса. В последние дни заболеваемость в России резко возросла.

