Один из крупнейших в России интернет-магазинов Wildberries стал жертвой мошенников

Группировка действовала с помощью подставных продавцов и покупателей. Массовая атака произошла еще в мае, — передает агентство ТАСС. Сумма ущерба, по словам источников в следственных органах, составила не меньше миллиона рублей. В то же время, источник интернет-издания VC утверждает, что потери достигли 350 миллионов. Подозреваемые задержаны, часть денег, которые получили мошенники, удалось заблокировать на счетах.

