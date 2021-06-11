Ближайшей родственнице политика Дмитрия Гудкова предъявили обвинения в причинении имущественного ущерба

Потерпевшим по делу тети оппозиционера Ирины Ермиловой выступает департамент городского имущества. Как написал сам Гудков в своем телеграм-канале, следствие переквалифицировало обвинение. Ермилова теперь проходит по статье о причинении особо крупного ущерба. Ранее и Гудков, и его родственница были задержаны по делу о долге за аренду помещения в Москве, после чего политика отпустили без избрания меры пресечения, а Ермилову – под подписку о невыезде. Дмитрий Гудков покинул Россию, позже он объяснил это тем, что опасался своего ареста.
2021-06-11T18:31:18+03:00
2021-06-11T18:31:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 11 июня 2021
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