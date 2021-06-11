Сообщается, что с ним беседовал корреспондент телеканала NBC. Полную версию покажут за два дня до саммита российского и американского президентов в Женеве. Некоторые фрагменты телеканал обещает пустить в эфир уже предстоящей ночью.
Президент Владимир Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ
Сообщается, что с ним беседовал корреспондент телеканала NBC. Полную версию покажут за два дня до саммита российского и американского президентов в Женеве. Некоторые фрагменты телеканал обещает пустить в эфир уже предстоящей ночью.