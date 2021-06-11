Матчем Турция – Италия сегодня в Риме состоится официальное открытие чемпионата Европы по футболу

Главный тренер турецкой сборной Шенол Гюнеш сказал, что для команды огромная честь играть в матче открытия.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что в турецкой команде много талантов.

Матч начнется в 22 часа по московскому времени.

Сборная России свой первый матч Чемпионата Европы сыграет в субботу. Наши футболисты принимают в Петербурге команду Бельгии.

Пока у Россиян не получалось обыграть лучшую команду мира, да и у их куда более титулованных предшественников из сборной СССР с переменным успехом. Сборная России дважды играла с бельгийцами в отборочном турнире к Евро и уступила с общей разницей в счете 2-7. Если прибавить к этому два поражения на чемпионатах мира я Японии и Бразилии, то картина складывается унылая. Наша команда постарела с момента триумфа на чемпионате мира. Жиркову, Кудряшову, Дзюбе и Семенову хорошо за 30, а новых ярких звезд с тех пор не появилось. Есть проблемы в защите и неопытный вратарь. Накануне матча команда потеряла полузащитника Андрея Мостового, у которого, несмотря на высокие титры антител подтвердился коронавирус. Его уже заменили на защитника Романа Евгеньева. У Бельгии отсутствуют три лидера полузащиты – Де Брюйне, Азар и Вистель, но каждому из них найдется замена. Бельгия – один из фаворитов чемпионата.

Исполнительный комитет украинской ассоциации футбола единогласно утвердил новые футбольные символы страны, в том числе, лозунг «Слава Украине!» и «Героям слава!». Этот лозунг активно использовался во время Майдана в 2014 году. 10 июня УЕФА потребовала, чтобы украинская сборная убрала слова «Героям слава!» с формы игроков, посчитав лозунг политическим.