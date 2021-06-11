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18:24, 11 июня 2021

Журнал Time в преддверии встречи президентов США и России поместил на обложку Джо Байдена и Владимира Путина

Американский еженедельный журнал Time в преддверии встречи президентов США и России поместил на обложку Джо Байдена и Владимира Путина, причем российский руководитель отражается в солнцезащитных очках Байдена. По данным журнала, президент США в ежедневном формате готовится к встрече с Путиным.

Журнал начинает свою публикацию со слов о том, что Владимир Путин провел большую часть прошлого года, пытаясь помешать Джо Байдену стать президентом США. После провала этих попыток, началось другое наступление — в виде серии атак преступных организаций и связанных с государством структур, в частности, в отношении американских газопроводов. Это то, что вызвало резкую реакцию в Вашингтоне. Эта атака привела к нехватке топлива на Востоке США почти на неделю. Хоть прямых доказательств связи с Москвой нет, издание отмечает, что часто подобные действия совершаются с согласия близких к официальным структур. Похожая ситуация сложилась с компанией JBS Foods, которая стала жертвой атаки хакеров в конце мая. ФБР отследило российский след — во всяком случае, с точки зрения происхождения криминальной банды, ответственной за случившееся.

Поэтому, ключевой вопрос в том, что скажет Путину Байден, когда сядет напротив него в отеле в Женеве. Сейчас он готовится к тому, чтобы добавить в свой разговор стали. Среди возможных шагов — это напомнить Путину, что у США есть свой способ с помощью хакеров атаковать связанные с российским президентом активы за рубежом. Но при этом, эскалация может привести к тому, что сильная на кибер-пространстве Россия положит на лопатки США, атакуя энергетические сети и электоральную систему.

Как говорится в статье, миссия Байдена — это попытка вернуть США и Россию к разговору и снизить риск такой эскалации.
Кроме киберугрозы со стороны Москвы, есть и проблема российского ядерного арсенала, — считают авторы Time. И этот арсенал не связан никакими международными договоренностями.

Хотя Байден и планирует говорить с жестких позиций в Женеве, цель разговора — это смягчение ситуации и повышение предсказуемости с обеих сторон. Как сообщили изданию сразу три источника в администрации Белого Дома, президента США готовят к этому диалогу ежедневно в рамках брифингов по вопросам безопасности и разведки. В этом главные роли играют глава ЦРУ Уильям Бёрнс, работавший советником у посла США в Москве во время падения Советского Союза. И основной совет, который звучит из его уст — это вернуть правило сдерживания времен Холодной Войны: Какой бы шаг Путин не сделал, он должен встречать сопротивление".

Издание уверено, что это у Байдена удастся, потому что он провел десятилетия в дебатах по отношениям между Россией и США в сенатском комитете по внешним делам.За глаза про него говорят, что он готовился к этому разговору полвека, — как сказала ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

В конце концов, у Байдена есть еще одно преимущество: за все это время президент США настолько хорошо изучил поведение Владимира Путина, что он ему не доверяет.

В Кремле уже сообщили, что Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву в тот же день, 16 июня. Тем временем, власти Швейцарии запретили полеты беспилотников во время саммита. 16 июня в Женеве запрещены любые демонстрации.

Журналист-международник Владимир Сухой считает, что такие вопросы, как причастность России к вмешательству во внутренние дела США вряд ли будет доказана и признана. Такое мнение Владимир Сухой высказал в эфире «Эха Москвы». Владимир Сухой полагает, что подобные темы в беседе президентов двух стран будут носить демагогический характер и не принесут результатов.

По данным телеканала CNN, президенты России и США не намерены проводить совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве. По данным РИА Новости, Путин даст интервью американскому телеканалу NBC в преддверии саммита. Полностью его покажут 14 июня.    


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