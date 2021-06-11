Фильм-победитель Берлинского кинофестиваля не получил прокатного удостоверения в России

В министерстве культуры заявили, что в картине румынского режиссера Раду Жуде под названием «Неудачный трах, или безумное порно» есть материалы, пропагандирующие порнографию. Между тем, еще несколько дней назад в интернете появился российский трейлер фильма.



Прокатчик фильма в России – компания «Капелла». Ее представители ситуацию пока не комментируют.

