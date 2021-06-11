Силовики насильно вернули из Дагестана в Чечню сбежавшую оттуда девушку Халимат Тарамову – по ее словам, она подвергается домашнему насилию из-за своей сексуальной ориентации.

Квартиру-убежище в Махачкале, где, по данным сетевого издания «МБХ-медиа», прятались Тарамова, ее подруга и еще одна девушка, накануне взяли штурмом дагестанские и чеченские силовики. Остальных, находившихся в квартире, задержали – пока неизвестно, на каком основании. Среди них и рассказавшая об этой истории правозащитница Светлана Анохина, на нее составили протокол о неповиновении полицейским.

Саму Тарамову объявили в федеральный розыск по заявлению от родственников, и теперь передали чеченским силовикам. Это отработанная схема, уверена директор Центра анализа предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Все это происходит несмотря на то, что, когда Тарамова сбегала из дому, она опубликовала видео, на котором ясно говорит о добровольном отъезде из Чечни.

«МБХ-медиа» пишет, что Тарамова – не простая чеченка, а дочь экс-главы аппарата администрации Чечни и замминистра ЖКХ республики Аюба Тарамова.

Уже после похищения силовиками в Махачкале Тарамовой удалось позвонить на горячую линию организации «Российская ЛГБТ-сеть». По словам девушки, у нее есть возлюбленная, с которой они хотели ухать, но у Тарамовой забрали и гражданский, и заграничный паспорт, а ее отцу угрожают из-за ее сексуальной ориентации.

Депутат питерского заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский обратился в генеральную прокуратуру. Он просит провести проверку по факту произошедшего в женском приюте в Дагестане.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее говорил о том, что в республике соблюдаются права женщин.

Власти Дагестана спецоперацию в Махачкале пока не комментировали.