Сегодня начинается чемпионат Европы по футболу, отмененный год назад из-за пандемии коронавируса

Впервые в истории первенство пройдет сразу в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. При этом в России фиксируется рост заболеваемости. Согласно официальной статистике, за прошедшие сутки впервые с конца февраля выявлено более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса. Умерли 396 человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утверждает, что город готов к проведению чемпионата в том, что касается противоэпидемических мер. При этом петербургские СМИ обратили внимание на то, что местные власти со 2 июня перестали публиковать подробную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Напомним, Санкт-Петербург на втором месте по количеству заболевших.

В связи с проведением чемпионата Европы в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вводится ряд ограничений. Фан-зоны в Петербурге уже открыты, самая большая из них — на Конюшенной площади — сможет принять максимум пять тысяч человек. При этом уже с середины дня там собираются болельщики. В самой фан-зоне «Эху Москвы в Петербурге» сказали, что перед визитом лучше зайти на сайт мероприятия и проверить, остались ли свободные места.

Что касается самого матча, который пройдет завтра на Газпром-арене, то на нем смогут присутствовать максимум чуть более тридцати тысяч человек. Заполняемость стадиона ограничили пятьюдесятью процентами. С завтрашнего дня проезд на Крестовский остров, где находится арена, будет закрыт – на автомобиле туда попадут только местные жители и организаторы Евро. Рядом с «Газпром-ареной» запретят продавать алкоголь в стеклянной таре. В то же время в главных туристических местах уже сократили скорость движения самокатов до 10 километров в час.

Впрочем, есть не только запреты: так, метро завтра будет работать в Петербурге всю ночь, а мосты вообще не будут разводить. Напомним, Северная столица примет семь матчей турнира. Последняя игра состоится 2 июля, в этот день состоится матч четвертьфинала Чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы в Петербурге», на время чемпионата власти Петербурга официально разрешили сидеть на газонах в городских парках. По словам чиновников, газоны предназначены для отдыха петербуржцев и гостей города.



Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что на матчах европейского первенства будет много болельщиков, несмотря на ограничения по вместимости спортивных площадок из-за коронавируса.

В Москве также откроется официальная фанзона к чемпионату Европы. Она будет работать до конца турнира. В Лужниках сегодня побывал наш корреспондент «Эха Москвы». Рядом с футбольной ареной «Лужники», на территории того же спорткомплекса построили две небольших трибуны, покрашенные в цвета российского флага и сцену, над которой висит большой экран для трансляций. Вокруг, на огороженной территории под вывеской «фестиваль болельщика», поставили многочисленные торговые палатки с едой, а также официальный магазин чемпионата Европы 2020.

На территорию фанзоны обещали пускать только по предварительной регистрации, её нужно пройти на сайте. Электронный билет выдаётся на день. Он бесплатный. Чтобы его получить, нужно оставить организаторам свой номер телефона и электронную почту. Помимо этого, желающие будут обязаны подтвердить, что у них нет ни симптомов простуды, ни подозрений на коронавирусную инфекцию.

Пока что организаторы не сказали, сколько именно зрителей будут пускать одновременно. На некоторые дни, например, на завтра, когда будет играть сборная России, записаться уже нельзя.

Первая трансляция в московской фанзоне пройдёт сегодня. Там покажут матч-открытие чемпионата Европы Италия-Турция. Он начнётся в десять вечера.

Фанзоны открываются в десяти российских городах, а в Санкт-Петербурге их будет четыре.