Украинская ассоциация футбола сделала фразу «Героям слава!» официальным футбольным лозунгом сборной страны

По словам представителей спортивной структуры, это выражение уже много лет являются приветствием для украинских болельщиков на всех матчах национальной команды. Ранее претензии к фразе высказали в УЕФА после жалобы российской стороны. На новой форме украинских футболистов изображены контур карты Украины с Крымом, Донецком и Луганском. Через несколько дней Европейская ассоциация футбольных организаций потребовала, чтобы украинская сборная убрала «политический» лозунг с формы.
2021-06-11T17:33:10+03:00
2021-06-11T17:33:10+03:00
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17:33, 11 июня 2021
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