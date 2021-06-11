Time: Президент США Джо Байден готовится к жестким переговорам с Владимиром Путиным в Женеве

Президент США Джо Байден готовится к жестким переговорам с Владимиром Путиным в Женеве, — пишет журнал Time. По его сведениям, глава Белого дома собирается напомнить российскому коллеге, что у США есть собственные силы, которые отвечают за кибербезопасность, и они могут выбрать в качестве цели заграничные активы Кремля. В то же время, главная цель саммита, как считают в американской администрации – это остановка рискованной эскалации и возвращение взаимоотношений США и России на стабильную основу.