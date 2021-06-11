Для вакцинированных от коронавируса россиян могут отменить требование о двух тестах при возвращении на родину

Это коснется также тех, кто переболел и имеет антитела, передает агентство ТАСС со ссылкой на проект поправок в постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой. В документе также говорится, что пребывающих на территорию России, в том числе и иностранных граждан, обяжут соблюдать режим изоляции до получения результатов двух тестов на коронавирус. Сейчас, как передает агентство «Интерфакс», режим изоляции после сдачи теста на коронавирус прибывающие в Россию граждане, включая иностранных, не соблюдают.