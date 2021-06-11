Законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев внесен в Госдуму. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов документа, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Земцов.

«Эти квартиры, в которых были мертвые младенцы – все это вскрыло преступную сеть, которая занималась торговлей детьми. Сложился огромный рынок суррогатного материнства, куда вовлекались молодые женщины. Им предлагалось стать суррогатными матерями, и все это было пронизано обманом и манипуляциями. Все это подтверждено уголовными делами, которые завел Следственный комитет. Там были факты коррумпирования госаппарата, были взятки работникам ЗАГСа», — отметил депутат.

По словам Н.Земцова, за все время из России были вывезены «десятки тысяч» детей, рожденных суррогатными матерями. «Это огромный поток иностранных «туристов», которые приезжали в Россию в одиночку (в основном это были одинокие мужчины), а уезжали с «породистыми щенятами» — новорожденными детьми. Дальше следы этих детей теряются, поскольку это в основном юго-восточная Азия, Европа. И поскольку юридический статус этих детей – это не граждане России, поэтому судьба их неизвестна», — уточнил депутат.

Как подчеркнул Н.Земцов, «нормативной базы для того, чтобы бороться с этим явлением, было недостаточно». «Поэтому задача законопроекта, который сегодня внесен в Госдуму – остановить этот поток», — сказал он.

Н.Земцов добавил, что такие законы уже приняты в большей части цивилизованных стран.