Министерство культуры России отказалось выдавать прокатное удостоверение фильму-лауреату Берлинского кинофестиваля этого года. В ведомстве сказали, что в картине румынского режиссера Раду Жуде под названием «Неудачный трах, или безумное порно» есть сцены, пропагандирующие порнографию.

Между тем, еще несколько дней назад в интернете появился российский трейлер картины. Сообщалось, что прокатчиком ленты в России выступила компания «Капелла-фильм». Ее представители отказ министерства культуры пока не комментировали.

