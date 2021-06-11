Власти Москвы ожидают пик заболеваемости коронавирусом в июне или июле

Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что ухудшается тяжесть течения болезни. Много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации, опасность реальная и высокая, предупреждает городской руководитель. В то же время, по его словам, антикоронавирусные меры в Москве ужесточать не планируют. Будут усилены проверки как исполняются действующие требования. За последние дни ускорился прирост заразившихся коронавирусом. В Москве на этой неделе он вырос вдвое и сегодня составил более 5800 новых случаев за сутки.
2021-06-11T17:04:53+03:00
2021-06-11T17:30:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2853424-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3472398.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:04, 11 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пытки в прямом эфире — культурные практики времен заката Пока Лукашенко у власти, Протасевича не отпустят. Как и Навального – пока у власти Путин. Но и убивать его Лукашенко невыгодно. А если не убьют, он выйдет – он моложе бывшего президента Беларуси. Главное, чего стоит ему желать – это не сойти с ума…
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…