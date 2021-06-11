Власти Москвы ожидают пик заболеваемости коронавирусом в июне или июле

Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что ухудшается тяжесть течения болезни. Много москвичей находятся на ИВЛ в реанимации, опасность реальная и высокая, предупреждает городской руководитель. В то же время, по его словам, антикоронавирусные меры в Москве ужесточать не планируют. Будут усилены проверки как исполняются действующие требования. За последние дни ускорился прирост заразившихся коронавирусом. В Москве на этой неделе он вырос вдвое и сегодня составил более 5800 новых случаев за сутки.