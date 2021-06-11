В суде Махачкалы должно начаться заседание по административному делу местной правозащитницы Светланы Анохиной

Ее задержали вместе с волонтерами одной из организаций на квартире, где укрывались жертвы домашнего насилия в Махачкале. Сообщается, что Анохину и еще двух волонтеров обвинили в неповиновении полиции. Адвокат Анохиной Патимат Нурадинова сказала «Эху Москвы», что не совершали правонарушений. Нурадинова отметила, что в квартиру, где находилась Анохина и другие женщины, ворвались более десятка силовиков. Сообщалось, что в операции участвовали, в том числе, сотрудники МВД Чечни. Представители властей Чечни и Дагестана произошедшее пока не комментировали.