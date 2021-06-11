Музыкальный фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится

Несколько минут назад организаторы объявили о том, что переносят мероприятие на следующий год по требованию Роспотребнадзора Московской области. С 25 июня купленные билеты можно будет вернуть, переоформить на следующий год или передать другим желающим. «Нашествие» должен был состояться в конце июля в Серпухове.