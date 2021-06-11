Смертность в мире от коронавируса с начала года превысила показатели за весь прошлый год

Об этом пишет газета Wall Street Journal.

От коронавируса в прошлом году, согласно данным университета Джонса Хопкинса, по всему миру умерли миллион восемьсот тысяч человек. Печальная цифра была превышена всего за 5 с небольшим месяцев. Эксперты к этому дню насчитали на несколько тысяч смертей больше чем за прошлый год. Это говорит о том, что пандемия не идёт на спад, даже несмотря на успешную массовую вакцинацию в богатых странах, пишет газета Wall Street Journal. Издание со ссылкой на данные американского университета отмечает, что коронавирус распространяется неравномерно. Сейчас три четверти новых смертей и подавляющее число случаев заболевания приходится на Южную Америку, Азию и Африку. Самый высокий показатель смертности на душу населения отмечен в Перу, резкий рост летальных исходов зафиксирован в последнее время в Аргентине и Бразилии. Издание также обращает внимание на крайне невысокие темпы вакцинации в странах Африки и Азии – два и шесть процентов населения соответственно. Речь о тех, кто сделал хотя бы одну прививку. По сравнению с этим в Евросоюзе вакцинированы более 40-ка процентов жителей стран сообщества, в США — около половины всего населения, отмечает издание.

В России в начале месяца был зафиксирован новый скачок заболеваемости. В Москве суточное число новых людей, заражённых коронавирусом, достигло максимума с начала года.