Американский еженедельный журнал Time посвятил обложку своего нового выпуска предстоящей встрече российского и американского президентов. На первой странице изображен Джо Байден, в очках которого отображается Владимир Путин. В заглавной статье номера упоминаются обвинения России во вмешательстве в президентские выборы, а также недавние хакерские атаки на крупные компании, в том числе оператора трубопровода Colonial Pipeline. Time уверен, что Байден готовится к жестким переговорам с Путиным в Женеве. Саммит состоится на следующей неделе.