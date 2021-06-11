Власти Москвы намерены следить за соблюдением антикоронавирусных мер на летних верандах в столице

Кроме того, столичные чиновники собираются провести проверки в праздничные дни. В департаменте торговли и услуг напомнили, что деятельность ряда заведений уже была приостановлена из-за обнаруженных нарушений. В частности, там не соблюдали социальную дистанцию. За последние дни в Москве резко выросла резко возросла заболеваемость коронавирусом. Только за минувшие сутки в столице было зарегистрировано более 5800 новых случаев.

