Сеть ресторанов «Макдональдс» подверглась хакерской атаке

Злоумышленники похитили данные клиентов в Южной Корее и на Тайване, однако, как передает Интерфакс, атака могла коснуться также клиентов сети и в России. Добычей злоумышленников стали адреса электронной почты, номера телефонов и адреса доставки. Сама хакерская атака не повлияла на работу ресторанов. Взломщики не требовали выкупа.