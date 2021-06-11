Дагестанской правозащитнице Светлане Анохиной, по некоторым данным, предъявили обвинение в неповиновении полиции

Как рассказала ее адвокат интернет-изданию «Открытые медиа», дело должны рассмотреть в суде Махачкалы. По информации «Эха Москвы», заседание должно начаться в ближайшие минуты.

Анохина, которая помогает жертвам домашнего насилия, была задержана в квартире, где скрывались пострадавшие женщины. При этом сообщалось, что туда проникли сотрудники силовых структур из Чечни, которые искали жительницу республики Халимат Тарамову. По словам правозащитников, позже полицейские отвезли женщин из кризисного центра в отдел внутренних дел. В силовых структурах Дагестана и Чечни эти сообщения пока не комментировали. В то же время, по данным «Открытых медиа», обвинения в неповиновении полицейским могли объявить двум волонтерам проекта «Марэм», которые также помогают жертвам домашнего насилия.