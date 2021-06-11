Сотрудники закрывающегося интернет-издания VTimes обещали создать другое медиа

Когда его ждать – пока не уточняется.

О том, что журналисты не намерены бросать дело, говорится в последней новостной рассылке от VTimes, которую писал его редактор Кирилл Харатьян. В тесте сказано, что статьи и мнения экспертов будут появляться на новом ресурсе. Как он будет называться, еще не известно, «но точно на букву V».

Информацию о подготовке нового проекта в интервью интернет-изданию Meduza подтвердил и другой редактор VTimes Борис Сафронов. По его словам, этот ресурс будет «более камерным и без каких-то иностранных денег». Специализироваться ресурс будет на тех же темах, о которых писали и в закрывающемся издании.

VTimes официально прекращает работу завтра. Это связано с тем, что Министерство юстиции внесло нидерландского администратора сайта vtimes.io в реестр иностранных агентов. Как позже объявили в издании, решение властей фактически уничтожило его бизнес-модель, поскольку и рекламодатели, и партнёры не понимают, как работать в таких условиях.

Интернет-издание Meduza также внесли в список СМИ-иноагентов минувшей весной. После этого в редакции объявили об уходе нескольких проектов и значительном снижении доходов.