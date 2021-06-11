Соратника Алексея Навального Ивана Жданова объявили в розыск

Фотография Жданова появилась в базе данных федерального розыска МВД, объявил его адвокат Владимир Воронин. При этом по какому из множества дел, заведенных на оппозиционера, его теперь разыскивают, пока не понятно. Также Воронин написал у себя в твиттере, что ему отказали во вступлении в дело о создании НКО, посягающей на права граждан, на основании того, что у него нет письменного поручения на это от его подзащитного Жданова. Воронин отмечает, что в уголовно-процессуальном кодексе такого требования нет.

Помимо этого, к настоящему моменту на Жданова возбужден целый ряд дел – например, о невыплате 29 млн рублей по решению суда бизнесмену Евгению Пригожину, которого в СМИ называют «поваром Путина».

Жданов был директором Фонда борьбы с коррупцией, который власти России признали сначала иностранным агентом, а затем и экстремистской организацией. Сейчас оппозиционер находится за границей.