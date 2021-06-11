Депутат питерского заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский обратился в Генпрокуратуру

Он просит провести проверку по факту инцидента в женском приюте в Дагестане.

Во время рейда дагестанских и чеченских полицейских задержаны несколько человек. После рейда в Чечню насильно увезли чеченскую девушку Халимат Тарамову и ее подругу Анну Манылову. По данным правозащитников, Тарамова сбежала из семьи из-за побоев и это связано с ее сексуальной ориентацией. Полицейские также задержали несколько волонтеров и правозащитницу Светлану Анохину, которая помогает жертвам домашнего насилия. По данным издания «Открытые медиа», на Анохину завели административное дело о неповиновении полиции. Ей грозит до 15 суток ареста. Суд должен состояться уже сегодня в Махачкале, хотя сама Анохина до сих пор находится в ОВД.