Полиция сообщает о возбуждении дела по статье о хулиганстве в отношении гражданина, задержанного на Красной площади

Московская полиция сообщает о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве в отношении гражданина, задержанного на Красной площади. При этом имя не называется. «Эхо Москвы» уже сообщало о том, что художник-акционист Павел Крисевич задержан в ходе перформанса на Красной площади. Сначала он дважды выстрелил в воздух, а затем имитировал самоубийство, выстрелив себе в голову холостыми патронами. Таким образом он протестовал против репрессий в России. Адвокат Мансур Гильманов рассказал ТАСС, что полицейские изъяли у Крисевича охолощённый пистолет и мобильный телефон.