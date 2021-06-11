Полиция сообщает о возбуждении дела по статье о хулиганстве в отношении гражданина, задержанного на Красной площади

Московская полиция сообщает о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве в отношении гражданина, задержанного на Красной площади. При этом имя не называется. «Эхо Москвы» уже сообщало о том, что художник-акционист Павел Крисевич задержан в ходе перформанса на Красной площади. Сначала он дважды выстрелил в воздух, а затем имитировал самоубийство, выстрелив себе в голову холостыми патронами. Таким образом он протестовал против репрессий в России. Адвокат Мансур Гильманов рассказал ТАСС, что полицейские изъяли у Крисевича охолощённый пистолет и мобильный телефон.
2021-06-11T15:32:11+03:00
2021-06-11T15:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 11 июня 2021
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