Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о готовности города к проведению этапа чемпионата Европы по футболу в части противоэпидемических мер.
Сборная России сыграет в Санкт-Петербурге в стартовом матче Евро-2020 против команды Бельгии.
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Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о готовности города к проведению этапа чемпионата Европы по футболу в части противоэпидемических мер.
Сборная России сыграет в Санкт-Петербурге в стартовом матче Евро-2020 против команды Бельгии.
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