Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о готовности города к проведению этапа чемпионата Европы по футболу в части противоэпидемических мер.

Сборная России сыграет в Санкт-Петербурге в стартовом матче Евро-2020 против команды Бельгии.