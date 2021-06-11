Лозунг «Слава — Украине, героям — слава» официально утвержден для использования на мероприятиях УЕФА

Исполком организации проголосовал за это единогласно.

Начало скандалу положил дизайн формы сборной Украины, в которой команда будет играть на Чемпионате Европы. На футболах значились контуры страны с Крымом, а также надписи «Слава Украине» и «Героям — слава», причем вторая часть располагалась с изнанки воротника. Российский футбольный союз отреагировал жалобой в УЕФА, в которой указывалось, что символы носят политический подтекст. Из УЕФА поступило распоряжение убрать надпись «Героям слава», поскольку в совокупности она использовался украинскими коллаборантами и националистами во время Великой отечественной войны. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Европу на переговоры с УЕФА и после консультаций исполком 45 голосами утвердил все символы без изъятия. Украина одержала первую победу на Чемпионате Европы, не притрагиваясь при этом к мячу.



Первое представление новой формы состоится в воскресенье, когда сборная Украины встретится с Нидерландами.