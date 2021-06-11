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15:02, 11 июня 2021

Проект закона о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России внесён в Госдуму

Россияне, которые состоят в браке, но не могут родить детей, а также одинокие женщины, для которых вынашивание и рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям. Только им разрешат прибегнуть к услугам суррогатных матерей. Гражданам других стран авторы законопроекта запретят это делать. Документ подготовила группа депутатов-единороссов во главе с вице-спикером Петром Толстым и сенатор Маргарита Павлова. Они также предлагают сразу предоставлять российское гражданство детям, рождённым суррогатными матерями для иностранцев. В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что российские власти не всегда могут полноценно отследить судьбу детей, появившихся на свет от суррогатных матерей, поскольку родители-иностранцы регистрируют рождение ребёнка в консульстве своего государства. Депутаты и сенатор приводят в пример серию резонансных уголовных дел о торговле людьми и причинении смерти по неосторожности, связанных с суррогатным материнством в России для иностранцев. Изменения хотят внести в Семейный кодекс и ряд законов.

Госдума вчера поддержала резкое увеличение штрафов за нарушения так называемого «закона Димы Яковлева». Он запрещает гражданам США усыновлять российских детей. В случае нарушений штрафы составят от 5 тысяч рублей для простых граждан до 100 тысяч рублей для юридических лиц.


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