МВД объявило директора ФБК Жданова в федеральный розыск

Министерство внутренних дел объявило директора Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) Ивана Жданова в федеральный розыск. Об этом он сам сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сегодня увидел себя в базе федерального розыска МВД. Очевидно, что внесение произошло либо сегодня, либо вчера – сразу после признания Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Я связываю эти вещи. Разбираться, какое точно уголовное дело послужило причиной розыска, достаточно сложно, потому что в отношении меня возбуждено уже много уголовных дел», — рассказал И.Жданов.

С точки зрения оппозиционера, это было сделано, чтобы исключить возможность его приезда в Россию. «Понятно, что это все одна цепочка – цепочка давления на ФБК, на соратников и команду Алексея Навального. У меня не вызывает это никаких сомнений. Но ничего не поменяется – я буду продолжать свою деятельность», — заключил И.Жданов.

*— власти РФ считают экстремистской организацией и иностранным агентом