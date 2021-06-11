Полицейские задержали акциониста Крисевича на Красной площади во время перфоманса

Полицейские задержали акциониста Павла Крисевича на Красной площади во время перфоманса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат от «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

По некоторым данным, акционист сначала дважды выстрелил в воздух холостыми патронами, а потом имитировал самоубийство, «выстрелив» себе в голову.

Вместе с Крисевичем задержали журналистку Нику Самусик. Предположительно они находятся в отделении полиции «Китай-город».