В сборной России по футболу нет новых случаев заражения коронавирусом после изоляции игрока команды Андрея Мостового, — сообщил главный тренер Станислав Черчесов. Вместо Мостового на турнир заявлен защитник Роман Евгеньев.

Сборная России сыграет первый матч Евро завтра против команды Бельгии. Матч состоится в Санкт-Петербурге.