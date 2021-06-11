В сборной России по футболу нет новых случаев заражения коронавирусом после изоляции игрока команды Андрея Мостового, — сообщил главный тренер Станислав Черчесов. Вместо Мостового на турнир заявлен защитник Роман Евгеньев.
Сборная России сыграет первый матч Евро завтра против команды Бельгии. Матч состоится в Санкт-Петербурге.
В сборной России по футболу нет новых случаев заражения коронавирусом после изоляции игрока команды Андрея Мостового
В сборной России по футболу нет новых случаев заражения коронавирусом после изоляции игрока команды Андрея Мостового, — сообщил главный тренер Станислав Черчесов. Вместо Мостового на турнир заявлен защитник Роман Евгеньев.