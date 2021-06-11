Страны Евросоюза смягчают ограничения на поездки в ЕС

Теперь туристы, сделавшие прививки, не обязаны соблюдать карантин. Речь идет о вакцинах, одобренных европейским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения. По официальным данным, от коронавируса полностью вакцинировано около 100 миллионов жителей Европейского союза.