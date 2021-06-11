Мэрия Москвы сообщает, что Сергей Собянин поддержал идею общегородского тестирования платформы электронного голосования в следующем месяце. Какой вопрос будет вынесен на голосование, станет известно до 1-го июля.
2021-06-11T14:33:52+03:00
2021-06-11T14:33:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2853306-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:33, 11 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пытки в прямом эфире — культурные практики времен заката Пока Лукашенко у власти, Протасевича не отпустят. Как и Навального – пока у власти Путин. Но и убивать его Лукашенко невыгодно. А если не убьют, он выйдет – он моложе бывшего президента Беларуси. Главное, чего стоит ему желать – это не сойти с ума…
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…