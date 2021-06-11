Проект соответствующего закона внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, — сообщает ТАСС. Согласно законопроекту дети, которые были рождены суррогатными матерями для иностранных граждан, получат гражданство России.
В России могут запретить суррогатное материнство для иностранных граждан
Проект соответствующего закона внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, — сообщает ТАСС. Согласно законопроекту дети, которые были рождены суррогатными матерями для иностранных граждан, получат гражданство России.