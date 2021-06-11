Один из ближайших соратников Алексея Навального Иван Жданов объявлен в федеральный розыск

Его данные появились в базе разыскиваемых лиц. Жданов – подозреваемый по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Об возбуждении дела стало известно в конце апреля. Другими фигурантами стали Алексей Навальный и Леонид Волков.

Иван Жданов уехал из России осенью 2019-го года.