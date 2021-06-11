В Москве сегодня открывается фанзона для болельщиков Чемпионата Европы по Футболу

Пускать туда должны будут по электронным пропускам.

На территории спорткомплекса «Лужники», неподалёку от футбольной арены, в эти минуты строят площадку для «фестиваля болельщиков». Там уже поставили сцену с большим экраном, две трибуны со стульями в цветах российского флага, палатки с едой и официальный магазин Чемпионата Европы 2020.

Пройти туда пока нельзя. Площадку огородили строительными заборами, а сбоку поставили полицейский автобус с мигалками. Пускать начнут только с семи часов вечера. Внутрь можно будет только тем, кто заранее зарегистрировался на этот день на сайте euro2020. Там желающим нужно будет оставить номер своего телефоне и электронной почты, а также подтвердить, что у них нет симптомов ОРВИ и ОРЗ, нет подозрения на наличие коронавирусной инфекции, и то, что у них «отсутствуют контакты с людьми», у которых подтвержден covid-19.

Организаторы пока не объяснили, сколько всего человек будут пускать в фанзону. На первый матч российской сборной, он состоится завтра, мест в Лужниках уже нет. Тем не менее, на сегодняшний вечер еще можно записаться. В десять вечера там покажут трансляцию первой игры чемпионата Италия – Турция.

Помимо Москвы, фанзоны открылись еще в двенадцати российских городах. Среди них – Санкт-Петербург, Нижнем Новгороде, Сочи и Екатеринбурге.