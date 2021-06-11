Активисток правозащитной группы «Марем» избили при задержании в Дагестане – координатор «Марем»

Активисток правозащитной группы «Марем» Майсарат Килясханову и Светлану Анохину избили при задержании в «кризисной квартире» в Дагестане. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» волонтер и координатор правозащитной инициативы «Марем» Екатерина Нерозникова.

«Майсарат, которая помогает как волонтер, побили. Я с ней разговаривала, когда она ехала в автозаке, она сказала, что у нее болит все тело. Побили и Свету: ее несколько раз ударили и протащили по лестнице за руки», — рассказала она.

Как уточнила Е.Нерозникова, за час до задержания к девушкам приходил дагестанский полицейский, чтобы опросить пострадавшую от домашнего насилия девушку Халимат из Чечни, которая укрывалась в квартире. «Она сказала, что ее не надо искать, и у нее все хорошо. Он все зафиксировал. Через 1,5 часа он вернулся, девочки открыли ему дверь, но вместо одного полицейского в квартиру вломилась толпа ментов, которая начала заламывать всех, кто был внутри», — отметила она.

По словам Е.Нерозниковой, в настоящее время Килясханова и Анохина находятся в Ленинском РОВД. «Я разговаривала с ними два часа назад, они там были и сказали, что им не передают воду и еду. Сейчас связь пропала. Уже дополнительно к ним выехали адвокаты из «Правовой инициативы» и Комитета против пыток», — уточнила она.

По информации Е.Нерозниковой, «Халимат и ее подругу сразу отвезли в центральное МВД Дагестана и требовали написать заявление о том, что их удерживали в квартире насильно». «Они отказались. после этого Халимат передали в руки чеченцам», — заключила она.