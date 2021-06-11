Коронавирус за первые полгода уже унес больше жизней в мире, чем за весь прошлый год

Смертность от коронавируса в 2021 году резко выросла.

К этому выводу пришли журналисты американской газеты The Wall Street Journal.

Журналисты проанализировали статистику данных о коронавирусе, которую составляет университет Джонса Хопкинса. К первой декаде июня, в этом году количество умерших превысило показатель в 1 миллион 880 тысяч человек, что больше показателя за весь прошлый год.

Как пишет The Wall Street Journal, эти данные показывают, как неравномерно распространяется пандемия по земному шару, часто задевая самые бедные нации позже, но при этом — когда те ещё не получили доступ к вакцинации. Все это выдает серьезный разрыв между развитыми и развивающимися нациями. Например, это четко заметно, если сравнить данные по США, Канаде и Великобритании с теми, что мы получаем из Азии, Латинской Америки и Африки. Количество вакцинированных там варьируется от 2 процентов в Африке и 6 процентах в Азии до 50 процентов человек, живущих в США.

Также в бедных странах уровень смертности гораздо выше — на них приходится три четверти всего количества смертей. И это подтверждается хотя бы словами лидеров этих стран, которые говорят, что мы сейчас живем в наихудший период с момента начала пандемии. При этом, эксперты издания предполагают, что реальное количество жертв значительно больше, учитывая, что там могут регистрировать не все случаи. Перевод телеканала Дождь.

Количество умерших от коронавируса с начала пандемии только по официальным данным превысило 125 тысяч человек.