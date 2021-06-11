В России впервые с февраля выявили больше 12,5 тысяч зараженных коронавирусом

Суточный прирост, согласно данным оперативного штаба, оказался почти на 7% больше, чем накануне. Власти фиксируют всплеск и в Москве – там число новых зараженных превысило 5800. В последний раз такие цифры фиксировали в середине января. Что касается коэффициента распространения инфекции, то он в столице подскочил до максимума с сентября прошлого года. Такие данные приводит агентство ТАСС. Власти связывают рост заболеваемости с несоблюдением мер предосторожности.