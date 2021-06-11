В Махачкале силовики ворвались в квартиру-убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия, в том числе из Чечни, и насильно возращают их домой.

Как пишет внесенное Минюстом в список СМИ-иноагентов издание «Кавказ.Реалии», штурм проводился совместно дагестанскими и чеченскими силовиками. Правозащитница Светлана Анохина, которая в этот момент находилась внутри, говорит, что мужчины сначала убедили девушек внутри квартиры, что им нужно «лишь взять пояснения у одной из них, находящейся в федеральном розыске» – но как только им открыли дверь, ворвались внутрь, начали бить девушек и за руки-за ноги выволакивать их из квартиры. Они сейчас задержаны, что им вменяется, неизвестно.

При этом та же Анохина еще накануне сообщала, что, возможно, основное внимание силовиков привлекла одна из укрывавшихся – чеченка Халимат Тарамова

Телеграм-канал «Адат» пишет, что Тарамова – дочь приближенного Рамзана Кадырова, который возглавлял министерство ЖКХ республики – но его имя не называет. На полную тезку беглянки, по данным канала, оформлены как минимум две коммерческие организации. Сама девушка после побега опубликовала видеообращение, в котором настаивает, что уехала добровольно.

Как рассказал «Эху» координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Ахалчи, Тарамову передали чеченским силовикам, а на правозащитницу составляют административный протокол о неповиновении сотрудникам полиции.

Анохина подчеркнула, что правозащитники намерены обратиться по этому поводу в полицию или Следственный комитет.

Дагестанские и чеченские полицейские вломились в кризисную квартиру группы «Марем», где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Волонтер и координатор правозащитной защиты Марем Екатерина Нерозникова рассказала нам, что при задержании силовики применили силу к девушкам: Сейчас на задержанных волонтеров составляют протоколы о неповиновении полиции.