Сбежавшую от домашнего насилия чеченскую девушку задержали в Дагестане и передали силовикам из Чечни. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Ахалчи.

«Вчера в «кризисную квартиру» в Махачкале, где правозащитная группа «Марем» укрывала женщин, которые бегут от семейного насилия, ворвались силовики. Всех доставили в отделение, а жительницу Чечни, за которой изначально пришли силовики, похоже, увезли обратно в Чечню», — рассказал он.

Как уточнил Р.Ахалчи, судя по всему, формальным поводом для штурма квартиры было заявление родственников сбежавшей чеченки, на основании которого ее объявили в розыск.

По словам Р.Ахалчи, сейчас правозащитница Светлана Анохина и другие девушки, которые помогали пострадавшим от семейного насилия, находятся в отделе полиции, и на них заводят административное дело о неповиновении законным требованиям сотрудникам полиции. «Ночью их возили на медицинское освидетельствование — проверяли на наркотики. Это распространенная тактика: так силовики в Дагестане поступают в тех случаях, когда задерживают без оснований местных активистов», — заключил он.

Ранее жительница Чечни Халимат Тарамова, которая укрывалась в «кризисной квартире», заявила, что ушла из дома добровольно, спасаясь от регулярных побоев и угроз. В своем видеообращении она просила не выдавать ее полиции, не объявлять ее в федеральный розыск и не разглашать ее местоположение, так как это создаст угрозу ее жизни.

По некоторым данным, Тарамова является дочерью соратника первого главы Чечни Ахмата Кадырова и приближенного нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.