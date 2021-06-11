В России, по официальным данным, выявлено более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса

Умерли 396 человек. Больше всего новых заболевших в Москве – почти 6 тысяч. Мэр Сергей Собянин ранее говорил о том, что в городе не планируется объявлять новый карантин, но в связи с ростом числа заболевших увеличится количество коек для коронавирусных пациентов.

