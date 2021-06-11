Тренерский штаб сборной России внес изменения в заявку на Чемпионат Европы по футболу

Вместо полузащитника Андрея Мостового, который заразился коронавирусом, в состав команды включен защитник Роман Евгеньев. Первый матч в рамках группового турнира Евро российская команда проведет завтра против Бельгии. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы по футболу официально открывается сегодня матчем сборных Турции и Италии в Риме.



Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш сказал, что для сборной огромная честь играть в матче открытия такого турнира «И тактически и физически это будет тяжелый матч для нас. Я считаю, что итальянцы могут быть сильнее нас. Не мы фавориты в группе, хотя я бы хотел, чтобы это было так. Тренер сборной Италии Манчини знает турецкий футбол, он работал в Галатасарае, и в целом он опытный и успешный тренер, у которого к тому же есть несколько действительно великих игроков. Надеюсь, что сегодня будет хороший и честный матч, который понравится обеим командам». Матч участников пройдет на стадионе «Олимпико» и стартует в 22:00 мск.