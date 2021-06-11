Московский оперативный штаб сообщает о выявленных нарушениях санитарных норм в нескольких кафе на Патриарших прудах, в частности, заведении «Гуччи шоп энд бар». Нарушителям грозит штраф до миллиона рублей или закрытие на 90 суток.