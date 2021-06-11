В Москве на Красной площади задержан художник-акционист Павел Крисевич

Во время акции протеста против репрессий в России Крисевич имитировал самоубийство. Он выстрелил себе в голову из пистолета с холостыми патронами. Сейчас Крисевич находится в ОВД «Китай-город». Вместе с ним задержали корреспондента издания Sota Vision Веронику Самусик.