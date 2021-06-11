Чеченскую девушку Халимат Тарамову и ее подругу Анну Манылову насильно увезли в Чечню

Это случилось после рейда силовиков в убежище для жертв домашнего насилия в Дагестане, — сообщает «Новая газета» со ссылкой на правозащитников. По их данным, Тарамова сбежала из семьи из-за побоев и угрозы жизни из-за сексуальной ориентации. Во время вчерашнего рейда полицейские также задержали волонтеров и правозащитницу Светлану Анохину. Источники интернет-издания Лента.ру утверждают, что Халимат Тарамова – дочь одного из приближенных к главе Чечни. Девушка училась в одном из московских вузов, ее отец возглавлял Министерство ЖКХ республики.
2021-06-11T13:30:57+03:00
2021-06-11T13:31:47+03:00
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13:30, 11 июня 2021
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