Журналистку издания «МБХ Медиа», которая собиралась вылететь в Махачкалу, вызвали в полицию

Журналистку издания «МБХ Медиа», которая собиралась вылететь в Махачкалу, где чеченские полицейские схватили уроженку региона, вызвали в полицию. От Екатерины Нерозниковой потребовали не вылетать в Дагестан, где она собиралась освещать эту ситуацию. Поводом в МВД назвали визит некоего мужчины с поддельной нотариальной доверенностью на распоряжение счетами журналистки.

Ранее стало известно, что Халимат Тарамову, которая бежала из дома с жалобой на насилие, задержали в Махачкале. По данным правозащитников, ее отправили на родину.