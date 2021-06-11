Темпы роста количества инфицированных коронавирусом в России продолжают увеличиваться

Накануне в стране стало на 12 тысяч 505 носителей больше.

Показатель среды был почти на тысячу человек меньше. Со 2 июня рост продолжается. Нынешняя, третья волна уже превосходит по темпам и максимуму первую, когда власти пытались регулировать ситуацию с помощью жесткого локдауна. В мае прошлого года суточный максимум составил более 11 тысяч 600 инфицированных. Сегодня эта отметка была перекрыта. При этом, более 10 тысяч человек закрыли больничные. По данным оперативного штаба в Москве за сутки положительные тесты сдали 5853 человека. В целом по России увеличивается количество регионов, где ежедневно фиксируют более 100 новых случаев, однако, как и в предыдущие дни второй и третий показатель остается за Петербургом и Московской областью. За сутки от последствий КОВИД-19 скончалось 396 пациентов. В Москве летальных случаев меньше, чем вчера, однако всего лишь на три. В столице умерли 63 больных.



Под медицинским наблюдением в России находятся более 540 тысяч человек.